Uniper Aktie News: Uniper am Donnerstagmittag leichter

Aktien in diesem Artikel Uniper 2,98 EUR

-5,70% Charts

News

Analysen

Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,8 Prozent auf 2,97 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 2,95 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,05 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 550.370 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.12.2021 bei 42,45 EUR. Gewinne von 93,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 2,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,47 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,63 EUR für die Uniper-Aktie aus.

Am 03.05.2022 hat Uniper die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -8,47 EUR gegenüber -13,01 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 68.757,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.050,00 EUR umgesetzt.

Uniper dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --16,392 EUR je Uniper-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper-Aktie springt hoch: EU-Kommission genehmigt deutsche Milliardenhilfen für Uniper - unter Bedingungen

Uniper-Aktie legt kräftig zu: Uniper-Chef appelliert an Solidarität der Aktionäre - Rettungspaket abgesegnet

Gas, Öl, Kohle: Damit heizt die große Mehrheit der Haushalte

Ausgewählte Hebelprodukte auf Uniper Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Uniper

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images