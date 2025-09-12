Uniper Aktie News: Uniper gibt am Mittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Uniper. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,4 Prozent auf 34,80 EUR.
Die Uniper-Aktie wies um 11:38 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 34,80 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Uniper-Aktie bis auf 34,70 EUR ein. Bei 35,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.581 Uniper-Aktien umgesetzt.
Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 55,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 37,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.09.2025 bei 33,30 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 4,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Uniper am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,42 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umgesetzt.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 EUR je Uniper-Aktie belaufen.
