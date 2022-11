Uniper Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochmittag aus Uniper

Aktien in diesem Artikel Uniper 6,46 EUR

Das Papier von Uniper befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,6 Prozent auf 6,47 EUR ab. Die Uniper-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,20 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.528.732 Uniper-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,45 EUR) erklomm das Papier am 27.12.2021. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.09.2022 bei 2,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 153,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,80 EUR je Uniper-Aktie an.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,47 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -13,01 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.050,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 68.757,00 EUR ausgewiesen.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -15,450 EUR je Uniper-Aktie stehen.

