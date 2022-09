Uniper Aktie News: Uniper am Dienstagvormittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Uniper 4,80 EUR

Das Papier von Uniper konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,7 Prozent auf 4,54 EUR. Die Uniper-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,87 EUR. Bei 4,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 368.509 Aktien.

Am 27.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 42,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Uniper-Aktie somit 89,30 Prozent niedriger. Am 21.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,20 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,58 EUR.

Uniper ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -8,47 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,24 EUR erwirtschaftet worden. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 68.757,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 224,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21.159,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Uniper am 03.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -15,450 EUR je Uniper-Aktie.

