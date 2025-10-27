Uniper Aktie News: Uniper am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 30,25 EUR abwärts.

Die Uniper-Aktie notierte um 09:04 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 30,25 EUR. Der Kurs der Uniper-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,25 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 214 Uniper-Aktien den Besitzer.

Bei 47,80 EUR markierte der Titel am 28.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 58,02 Prozent Plus fehlen der Uniper-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2025 bei 29,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 3,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Uniper ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

