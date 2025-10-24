Uniper Aktie News: Uniper am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Uniper gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Uniper-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 30,25 EUR.

Die Uniper-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:48 Uhr um 2,3 Prozent auf 30,25 EUR nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 29,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.017 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,80 EUR. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 36,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 3,47 Prozent Luft nach unten.

Für Uniper-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,233 EUR ausgeschüttet werden.

Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

