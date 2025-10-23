Uniper Aktie News: Uniper am Mittag auf rotem Terrain

Uniper im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Uniper. Das Papier von Uniper befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 31,20 EUR ab.

Die Uniper-Aktie wies um 11:37 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 31,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 31,20 EUR. Bei 31,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 671 Uniper-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 53,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Uniper-Aktie 0,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,233 EUR.

Uniper gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Uniper 1,00 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Uniper in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 13,74 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Experten gehen davon aus, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally