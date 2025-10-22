DAX24.279 -0,2%Est505.663 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.364 -0,3%Euro1,1593 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.087 -0,9%
Uniper im Blick

Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittwochvormittag fester

22.10.25 09:22 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Uniper gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Uniper-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 32,10 EUR nach oben.

Uniper
32,00 EUR 0,30 EUR 0,95%
Die Uniper-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 32,10 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 32,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 32,10 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 37 Aktien.

Am 28.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Uniper-Aktie damit 32,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.10.2025 bei 31,20 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,80 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,233 EUR. Im Vorjahr erhielten Uniper-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier.

Am 07.08.2025 hat Uniper die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,42 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Uniper noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

