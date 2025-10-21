Uniper Aktie News: Uniper am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 31,85 EUR.
Das Papier von Uniper gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 31,85 EUR abwärts. Im Tief verlor die Uniper-Aktie bis auf 31,85 EUR. Bei 32,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.150 Uniper-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 47,80 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 50,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 31,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,04 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 07.08.2025 legte Uniper die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 EUR je Aktie generiert. Uniper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.
Nachrichten zu Uniper
