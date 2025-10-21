Uniper Aktie News: Uniper gewinnt am Dienstagvormittag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 32,55 EUR.

Die Uniper-Aktie konnte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 32,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Uniper-Aktie bei 32,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32 Uniper-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 46,85 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 31,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 4,15 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,80 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,74 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

