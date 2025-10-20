Uniper Aktie News: Uniper präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Uniper zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 32,15 EUR.

Das Papier von Uniper legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 32,15 EUR. Die Uniper-Aktie legte bis auf 32,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 32,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 500 Uniper-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,80 EUR erreichte der Titel am 28.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 48,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,20 EUR ab. Abschläge von 2,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,233 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Uniper-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,05 EUR je Aktie.

