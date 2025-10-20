Uniper Aktie News: Uniper am Montagnachmittag höher

Uniper im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Uniper. Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 32,45 EUR.

Die Uniper-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 32,45 EUR. Die Uniper-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,20 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,50 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 6.003 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 47,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Uniper-Aktie liegt somit 32,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 16.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Uniper-Aktie ist somit 3,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Uniper-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Uniper am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 0,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Uniper im vergangenen Quartal 11,80 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Uniper 13,74 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Uniper einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

