Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag mit Aufschlag

20.10.25 12:05 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Uniper. Zuletzt sprang die Uniper-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 32,05 EUR zu.

Um 11:36 Uhr konnte die Aktie von Uniper zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 32,05 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 32,50 EUR. Bei 32,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 568 Uniper-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,14 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,20 EUR am 16.10.2025. Mit einem Kursverlust von 2,65 Prozent würde die Uniper-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,233 EUR. Im Vorjahr hatte Uniper 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 11,80 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Uniper 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Uniper-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

