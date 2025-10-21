DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

21.10.25 12:05 Uhr
Uniper Aktie News: Uniper am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Uniper gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 32,25 EUR.

Uniper
32,00 EUR -1,00 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Uniper-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:44 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 32,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Uniper-Aktie bis auf 32,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,55 EUR. Der Tagesumsatz der Uniper-Aktie belief sich zuletzt auf 1.757 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 47,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,22 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2025 bei 31,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Uniper-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,233 EUR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Uniper am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,80 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,05 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images

