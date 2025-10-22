Uniper Aktie News: Uniper am Mittwochmittag gesucht

Uniper im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Uniper. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 32,45 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 32,45 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Uniper-Aktie bei 32,45 EUR. Bei 32,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.202 Uniper-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2024 bei 47,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,30 Prozent könnte die Uniper-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Uniper-Aktie 3,85 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,233 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024.

Am 07.08.2025 lud Uniper zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Uniper hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,80 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,74 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Von Analysten wird erwartet, dass Uniper im Jahr 2025 1,05 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

