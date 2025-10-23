Uniper Aktie News: Uniper tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von Uniper zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Uniper-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 31,40 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:02 Uhr bei der Uniper-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 31,40 EUR. Die Uniper-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,40 EUR aus. In der Spitze fiel die Uniper-Aktie bis auf 31,40 EUR. Bei 31,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 82 Uniper-Aktien gehandelt.

Am 28.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Uniper-Aktie. Bei 31,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Uniper-Aktie derzeit noch 0,64 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Uniper-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,233 EUR aus.

Uniper ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,42 EUR. Im letzten Jahr hatte Uniper einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,13 Prozent auf 11,80 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Uniper-Aktie in Höhe von 1,05 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Uniper-Aktie

Uniper holt E.ON-Manager als Finanzchef - Aktien uneins

Uniper-Aktie leichter: Uniper rechnet mit Ergebniseinbruch im Halbjahr

ITM Power-Aktie im Fokus: Gewinnmitnahmen nach kräftiger Rally