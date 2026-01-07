United Super Markets: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

United Super Markets ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Super Markets die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

United Super Markets hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,810 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 237,96 Milliarden JPY gegenüber 177,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net