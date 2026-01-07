United Super Markets: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werte in diesem Artikel
United Super Markets ließ sich am 07.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Super Markets die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
United Super Markets hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,36 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,810 JPY je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden 237,96 Milliarden JPY gegenüber 177,19 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf United Super Markets
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Super Markets
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent