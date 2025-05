United Internet Aktie News: United Internet verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 20,98 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 20,98 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,98 EUR aus. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,92 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,94 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.786 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 markierte das Papier bei 24,64 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,400 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,767 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,05 EUR angegeben.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,11 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte United Internet 0,15 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,62 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. United Internet dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,35 EUR je United Internet-Aktie.

