United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 20,68 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 20,68 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 20,68 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,76 EUR. Bisher wurden heute 3.000 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. Gewinne von 19,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,50 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,767 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,05 EUR.

United Internet gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,11 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,62 Mrd. EUR umsetzen können.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

