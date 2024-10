United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 19,04 EUR ab.

Um 09:00 Uhr fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 19,04 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 19,01 EUR. Bei 19,01 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.487 United Internet-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.01.2024 auf bis zu 25,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 31,62 Prozent wieder erreichen. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 15,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,67 EUR aus.

United Internet ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,73 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte United Internet am 12.11.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte United Internet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 0,919 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

