United Internet Aktie News: United Internet am Mittag nahezu unverändert

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Kaum Ausschläge verzeichnete die United Internet-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 21,58 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die United Internet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 21,62 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 21,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.834 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 12,38 EUR. Mit Abgaben von 42,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,510 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,57 EUR.

United Internet veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,97 EUR je United Internet-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Börse Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Ende des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Nachmittag