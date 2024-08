United Internet Aktie News: United Internet fällt am Dienstagmittag

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 16,98 EUR.

Um 11:46 Uhr rutschte die United Internet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,98 EUR ab. In der Spitze büßte die United Internet-Aktie bis auf 16,84 EUR ein. Bei 17,01 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 47.826 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,06 EUR an. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 47,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 15,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 7,54 Prozent sinken.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,497 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 31,05 EUR.

Am 08.08.2024 lud United Internet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das United Internet ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat United Internet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,54 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,49 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 12.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 18.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2024 1,24 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

