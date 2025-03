United Internet Aktie News: United Internet steigt am Vormittag

United Internet im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 19,03 EUR.

Um 09:04 Uhr wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 19,03 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die United Internet-Aktie bei 19,03 EUR. Bei 19,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.570 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 22,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 23,38 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,56 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 27.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je United Internet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,21 EUR fest.

