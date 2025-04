United Internet Aktie News: United Internet gewinnt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 18,78 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 18,78 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 18,85 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 60.090 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei 24,64 EUR markierte der Titel am 15.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 31,20 Prozent zulegen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 EUR je United Internet-Aktie. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,22 EUR.

Am 27.03.2025 hat United Internet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,15 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,62 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,65 Mrd. EUR ausgewiesen.

United Internet wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

