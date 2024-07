United Internet Aktie News: United Internet am Montagmittag mit Verlusten

So entwickelt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 20,84 EUR.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 20,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die United Internet-Aktie bis auf 20,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.331 United Internet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 25,06 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 38,53 Prozent sinken.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,491 EUR je United Internet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,97 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 1,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von United Internet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass United Internet ein EPS in Höhe von 1,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

