United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag freundlich

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 19,09 EUR zu.

Um 11:40 Uhr ging es für das United Internet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 19,09 EUR. Die United Internet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,17 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 66.336 United Internet-Aktien.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 31,27 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass United Internet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,497 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete United Internet 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 30,92 EUR angegeben.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,54 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je Aktie aus.

