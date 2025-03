United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 19,44 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 19,44 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,31 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 208.776 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,75 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 13.01.2025 auf bis zu 14,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 25,00 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,492 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,30 EUR.

Am 12.11.2024 legte United Internet die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 01.04.2026.

In der United Internet-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,21 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

