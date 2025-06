United Internet Aktie News: United Internet am Freitagnachmittag mit Aufschlag

United Internet im Blick

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,54 EUR zu.

Das Papier von United Internet konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 24,54 EUR. In der Spitze legte die United Internet-Aktie bis auf 24,64 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,42 EUR. Bisher wurden heute 169.590 United Internet-Aktien gehandelt.

Am 11.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,76 EUR an. Mit einem Zuwachs von 0,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit Abgaben von 40,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,696 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,60 EUR.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,31 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein United Internet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

United Internet-Aktie auf Hoch seit Mai 2024 - Citi hebt Kursziel an

TecDAX-Wert United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr abgeworfen