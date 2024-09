United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag leichter

Kurs der United Internet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 18,94 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 18,94 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie sank bis auf 18,92 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 99.130 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 16,79 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,497 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,67 EUR.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. United Internet vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,73 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 1,54 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,49 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

