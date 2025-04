United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Mittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 19,17 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 19,17 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,21 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,00 EUR. Zuletzt wechselten 42.710 United Internet-Aktien den Besitzer.

Am 15.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die United Internet-Aktie 31,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,734 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der United Internet-Aktie wird bei 29,22 EUR angegeben.

Am 27.03.2025 hat United Internet die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,11 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat United Internet im vergangenen Quartal 1,65 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte United Internet 1,62 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Am 13.05.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je United Internet-Aktie.

