United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagmittag stärker

Die Aktie von United Internet zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 25,04 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 25,04 EUR zu. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,08 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,84 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 31.228 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2025 bei 25,88 EUR. 3,35 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.01.2025 bei 14,58 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 41,77 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,671 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,33 EUR für die United Internet-Aktie.

Am 12.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,15 Prozent auf 1,64 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte United Internet am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

