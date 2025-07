United Internet Aktie News: United Internet am Mittag fester

United Internet im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Zuletzt wies die United Internet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 25,38 EUR nach oben.

Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 25,38 EUR. In der Spitze gewann die United Internet-Aktie bis auf 25,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 25,32 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.186 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,97 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,58 EUR am 13.01.2025. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 74,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,671 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,33 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat United Internet mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,15 Prozent gesteigert.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

