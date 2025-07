United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von United Internet. Bei der United Internet-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 24,96 EUR.

Die United Internet-Aktie bewegte sich um 15:44 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 24,96 EUR. Die United Internet-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,12 EUR an. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 24,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,84 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 56.923 United Internet-Aktien.

Am 15.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,88 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die United Internet-Aktie somit 3,55 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,671 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 31,33 EUR an.

United Internet ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,64 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,29 EUR im Jahr 2025 aus.



