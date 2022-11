United Internet Aktie News: United Internet am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Um 09:22 Uhr ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 19,37 EUR. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 19,32 EUR nach. Bei 19,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.151 United Internet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.01.2022 bei 36,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 46,43 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.10.2022 bei 18,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,40 Prozent.

Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 37,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte United Internet am 10.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,65 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,51 Prozent auf 1.483,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.392,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.03.2023 veröffentlicht.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

United Internet-Aktie verliert: United Internet peilt starkes Wachstum bei Ionos an

Gerüchteküche brodelt: 1&1 hat offenbar Interesse an Sky - ProSieben nicht - 1&1-Aktie steigt

United Internet-Aktie gesucht: Bei Börsengang wird eine Ionos-Bewertung von vier Milliarden Euro angepeilt

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Internet AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf United Internet AG

Bildquellen: A. Hesse