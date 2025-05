United Internet Aktie News: United Internet am Freitagvormittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 22,94 EUR.

Die United Internet-Aktie musste um 09:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 22,94 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte United Internet-Aktie bei 22,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,94 EUR. Bisher wurden heute 606 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2025 bei 23,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 2,09 Prozent Luft nach oben. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 57,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,709 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,09 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,31 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,64 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,57 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. United Internet dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass United Internet einen Gewinn von 1,26 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

