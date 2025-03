United Internet Aktie News: United Internet am Nachmittag auf rotem Terrain

So bewegt sich United Internet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt ging es für die United Internet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 18,69 EUR.

Die United Internet-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 18,69 EUR. Die United Internet-Aktie sank bis auf 18,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 19,02 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 54.088 United Internet-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 24,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,58 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,99 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für United Internet-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,492 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,30 EUR aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich United Internet zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,51 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,62 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte United Internet am 27.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Papier United Internet-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Internet von vor einem Jahr gekostet

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge