United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 18,95 EUR ab.

Die United Internet-Aktie wies um 11:47 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 18,95 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die United Internet-Aktie bei 18,93 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 19,05 EUR. Bisher wurden heute 9.444 United Internet-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 25,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 32,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 15,76 EUR. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 20,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für United Internet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,492 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die United Internet-Aktie bei 30,67 EUR.

Am 08.08.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,54 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte United Internet einen Umsatz von 1,49 Mrd. EUR eingefahren.

Am 12.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 18.11.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,902 EUR je United Internet-Aktie.

