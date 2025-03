United Internet Aktie News: United Internet am Mittwochmittag fester

United Internet im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 18,87 EUR zu.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 18,87 EUR. Im Tageshoch stieg die United Internet-Aktie bis auf 18,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.204 United Internet-Aktien.

Am 15.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,64 EUR. Der aktuelle Kurs der United Internet-Aktie ist somit 30,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,73 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,30 EUR je United Internet-Aktie aus.

Am 12.11.2024 hat United Internet die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,57 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,62 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von United Internet wird am 27.03.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 01.04.2026 dürfte United Internet die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2024 aus.

