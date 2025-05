United Internet Aktie News: United Internet zieht am Nachmittag deutlich an

Aktie im Fokus

Die Aktie von United Internet zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 8,3 Prozent auf 22,78 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von United Internet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 8,3 Prozent auf 22,78 EUR. Bei 23,38 EUR markierte die United Internet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 21,94 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 508.610 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 24,64 EUR. 8,17 Prozent Plus fehlen der United Internet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,760 EUR aus. Analysten bewerten die United Internet-Aktie im Durchschnitt mit 29,05 EUR.

United Internet ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – ein Plus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem United Internet 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von United Internet rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

