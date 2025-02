United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag freundlich

So bewegt sich United Internet

Die Aktie von United Internet zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die United Internet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 17,56 EUR.

Die United Internet-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 17,56 EUR. Die United Internet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,60 EUR aus. Mit einem Wert von 17,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der United Internet-Aktie belief sich zuletzt auf 26.688 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.05.2024 erreicht. Derzeit notiert die United Internet-Aktie damit 28,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 20,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,30 EUR für die United Internet-Aktie.

United Internet ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei United Internet noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,57 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte United Internet 1,56 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte United Internet möglicherweise am 01.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je United Internet-Aktie in Höhe von 1,21 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels im Minus

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach