United Internet Aktie News: United Internet zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von United Internet. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 19,09 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die United Internet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 19,09 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die United Internet-Aktie bei 19,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.879 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 25,06 EUR erreichte der Titel am 25.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 31,27 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,44 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,497 EUR. Im Vorjahr hatte United Internet 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,08 EUR für die United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,73 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 1,54 Mrd. EUR gegenüber 1,49 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,15 EUR je United Internet-Aktie.

