United Internet Aktie News: United Internet am Mittag leichter

United Internet im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 15,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die United Internet-Aktie musste um 11:45 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 15,65 EUR abwärts. Die United Internet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,54 EUR ab. Bei 15,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten United Internet-Aktien beläuft sich auf 30.852 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,90 EUR) erklomm das Papier am 30.01.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die United Internet-Aktie derzeit noch 59,11 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die United Internet-Aktie derzeit noch 6,84 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,500 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,13 EUR.

United Internet gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,23 EUR. Im letzten Jahr hatte United Internet einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 20.03.2025 dürfte United Internet Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem United Internet-Gewinn in Höhe von 1,21 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel im Plus

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag

MDAX aktuell: MDAX bewegt sich am Dienstagnachmittag im Plus