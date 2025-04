Blick auf United Internet-Kurs

United Internet Aktie News: United Internet präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

29.04.25 09:23 Uhr

Die Aktie von United Internet gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die United Internet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 20,04 EUR.

Die United Internet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,04 EUR. Bei 20,04 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,96 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 18.271 United Internet-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,64 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die United Internet-Aktie mit einem Kursplus von 22,95 Prozent wieder erreichen. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an United Internet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,767 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,05 EUR für die United Internet-Aktie aus. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 27.03.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,11 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,65 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,62 Mrd. EUR umgesetzt worden waren. United Internet dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net

