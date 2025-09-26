United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die United Internet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,60 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 26,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 903 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 6,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,19 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

