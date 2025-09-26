DAX23.798 +0,3%ESt505.516 +0,3%Top 10 Crypto15,55 +1,5%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.628 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
Aktienkurs aktuell

United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag stärker

29.09.25 09:29 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagvormittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von United Internet. Im XETRA-Handel gewannen die United Internet-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,50 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,60 EUR. Die United Internet-Aktie legte bis auf 26,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 903 United Internet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 28,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.09.2025). Der derzeitige Kurs der United Internet-Aktie liegt somit 6,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,19 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten United Internet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,492 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 33,97 EUR für die United Internet-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 1,61 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,54 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. United Internet dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
