United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

29.09.25 16:11 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von United Internet. Zuletzt fiel die United Internet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 26,22 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:39 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 26,22 EUR. Im Tief verlor die United Internet-Aktie bis auf 26,22 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.359 United Internet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 28,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die United Internet-Aktie 8,54 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 14,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von United Internet rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

Nachrichten zu United Internet AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
