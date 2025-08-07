United Internet Aktie
Marktkap. 4,35 Mrd. EURDiv. Rendite 2,55%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Das Unternehmen habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Umsatz habe positiv überrascht, während das operative Ergebnis (Ebitda) etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben sei./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,46 €
|Abst. Kursziel*:
21,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,42%
|
Analyst Name:
Nizla Naizer
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|13:01
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.25
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|13:01
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.25
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|13:01
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|14.07.25
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.06.25
|United Internet Buy
|Warburg Research
|11.06.25
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.07.23
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.19
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.15
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
|28.04.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|29.07.24
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.06.24
|United Internet Neutral
|UBS AG