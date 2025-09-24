United Internet Aktie News: Anleger schicken United Internet am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

United Internet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von United Internet. Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 26,48 EUR nach.

Die United Internet-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:04 Uhr um 0,7 Prozent auf 26,48 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 26,48 EUR. Bei 26,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.422 United Internet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der United Internet-Aktie. Bei 14,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,94 Prozent würde die United Internet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

United Internet-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,492 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 33,97 EUR je United Internet-Aktie aus.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 EUR, nach -0,73 EUR im Vorjahresvergleich. United Internet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von United Internet wird am 11.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte United Internet die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

