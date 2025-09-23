United Internet Aktie News: United Internet verteidigt Stellung am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von United Internet. Zum Vortag unverändert notierte die United Internet-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 26,82 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:43 Uhr bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,82 EUR. Kurzfristig markierte die United Internet-Aktie bei 26,84 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die United Internet-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,58 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,68 EUR. Bisher wurden heute 32.917 United Internet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (28,46 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der United Internet-Aktie. Am 13.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,58 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der United Internet-Aktie 45,64 Prozent sinken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,492 EUR je United Internet-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,97 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte United Internet am 07.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,29 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die United Internet-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

