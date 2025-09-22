United Internet Aktie News: United Internet am Vormittag nahe Nulllinie

DAX23.504 -0,5%ESt505.453 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,93 +0,2%Gold3.777 +0,3%
24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von United Internet zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der United Internet-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 26,84 EUR.

Die United Internet-Aktie wies um 09:05 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 26,84 EUR. Bei 26,84 EUR erreichte die United Internet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der United Internet-Aktie ging bis auf 26,64 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 26,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.556 United Internet-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,04 Prozent könnte die United Internet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Abschläge von 45,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

United Internet-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,492 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

United Internet gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,73 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. Am 17.11.2026 wird United Internet schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass United Internet im Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in United Internet von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Titel United Internet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in United Internet von vor 5 Jahren verloren

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
