United Internet im Fokus

United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag tiefer

26.09.25 12:08 Uhr
United Internet Aktie News: United Internet tendiert am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von United Internet gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von United Internet befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 26,28 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
United Internet AG
26,46 EUR 0,02 EUR 0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die United Internet-Aktie notierte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 26,28 EUR. Der Kurs der United Internet-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,28 EUR nach. Bei 26,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.768 United Internet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (14,58 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die United Internet-Aktie mit einem Verlust von 44,52 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten United Internet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,492 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die United Internet-Aktie bei 33,97 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte United Internet am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,29 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat United Internet im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können United Internet-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,25 EUR je Aktie in den United Internet-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur United Internet-Aktie

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Analysen zu United Internet AG

DatumRatingAnalyst
01.09.2025United Internet BuyUBS AG
26.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
15.08.2025United Internet KaufenDZ BANK
08.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025United Internet BuyDeutsche Bank AG
